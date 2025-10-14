14 Октября 2025
Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур поставил задачи по развитию рыбохозяйственного комплекса Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур на рабочей встрече заслушал доклад начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрея Коломина. Перед департаментом стоит задача по развитию отрасли, одновременно сохраняя биологическое разнообразие сибирских водоемов и тайги в рамках достижения целей нацпроекта «Экологическое благополучие».

В этом году квота на промышленный вылов рыбы в регионе достигла 4 тысячи тонн. Лидерами этого направления являются Александровский, Каргасокский и Колпашевский районы, на которые приходится 80% добычи рыбы.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Нужно активнее вовлекать в речной промысел и другие территории, в первую очередь – Парабельский, Молчановский и Кривошеинский районы, а также Причулымье, где также значительный потенциал развития отрасли", - поставил задачу Владимир Мазур.

При этом в Томской области будет продолжена работа по эффективному хранению и переработке рыбы. Как было отмечено в ходе встречи, большинство рыбодобытчиков уже перешли на новую технологию заморозки – в брикеты и плёнку вместо заморозки «ворохом» в мешках. Данная технология позволяет более эффективно использовать складские мощности и транспорт, сохранить товарный вид продукции, увеличить срок годности, соответственно, выйти на новые рынки сбыта. 
 
Также губернатор осудил  с начальником департамента основные задачи по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

Предстоит завершить строительство рыбного логистического центра в Томске, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в этом году. Комплекс рассчитан на единовременное хранение до 650 тонн продукции. Здесь планируется запуск 2-й и 3-й холодильных камер.

продукты, магазины, цены, рыба(2015)|Фото: Накануне.RU

Также губернатор поставил задачи по увеличению доли местного сырья в переработке рыбы. Сейчас этот показатель на уровне 45%.

Кроме того, предстоит завершить реконструкцию рыбозавода «Авангард», построить новый цех «Меридиан Плюс» в Томске и холодильную камеру в Кривошеинском рыбном цехе.

"И, конечно, нужно продолжать восстановление популяции ценных видов. Только в этом году в реки области выпущено 1,2 миллиона молоди осетровых и сиговых видов рыб. Поручил обеспечить выполнение в полном объёме компенсационных мероприятий на реках Обского бассейна и проработать предложения по формированию собственных маточных стад муксуна и нельмы", - отметил Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, вылов рыбы, рыбохозяйственный комплекс, нацпроект экологическое благополучие


