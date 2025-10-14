Депутат: Свердловская область – один из лидеров по развитию единоборств в России

Средний Урал является одним из лидеров по развитию единоборств в России. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор проекта "Выбор сильных" в регионе Алексей Свалов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, свердловские дети идут заниматься борьбой, благодаря чему у них закладываются важные в жизни качества, которые помогают им стать нужными стране людьми.

"Дворец дзюдо у нас неслучайно построен в самом новом и современном районе Екатеринбурга – Академическом. Это район с очень большим количеством молодых жителей. Это семьи, в которых рождаются один или два ребенка, большая часть из которых идет именно в борьбу", - отметил депутат.

По его словам, та работа, которая в этом плане проводится на Среднем Урале – повод для зависти других субъектов.

"Могу сказать, что Свердловская область – одна из лидирующих на карте России, где развиваются единоборства, в которой детский спорт поддерживается на уровне правительства, а партийная работа направлена на его популяризацию и пропаганду здорового образа жизни. И только совместными усилиями можно сделать, чтобы наши дети выбирали спортзалы, а не шли на улицу", - добавил Алексей Свалов.

Стоит отметить, что с 16 по 19 октября в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по дзюдо. По данным организаторов, участие в турнире примут более 500 дзюдоистов из 65 регионов страны. Среди них – чемпионы России, Европы и мира.

Одной из самых представительных станет сборная Свердловской области. В нее вошли 65 спортсменов (30 мужчин и 35 женщин).

На чемпионате разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях, еще два – в командных. Лучшие получат денежные призы от Федерации дзюдо России и места в национальной сборной, которая представит страну на Олимпиаде в 2028 году.