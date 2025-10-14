Власти России сократят госзаказ на беспилотники

В России власти сократят госзаказ на бесплиотники. Это произойдёт уже в 2026-28 гг. Речь идёт о сокращении финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ).

За два года с начала действия нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), т. е. за 2024-25 гг., на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд руб. На 2026-28 гг. в бюджете заложено всего 2,3 млрд руб., или примерно по 750 млн руб. в год.

"2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта (по БАС) будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий", – приводят "Ведомости" фрагмент выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвящённом обсуждению федерального бюджета.