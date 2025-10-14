В Челябинской области запустили программу для героев СВО

В Челябинской области для участников специальной военной операции реализуется программа "Герои Южного Урала". Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Проект направлен на адаптацию бойцов к мирной жизни и их дальнейшее трудоустройство.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что программа, действующая в регионе, отличается от аналогов в других объектах. Участники будут проходить обучение по нескольким модулям, стажироваться в организациях и вместе с наставниками осваивать будущие профессии.

В Ассоциации ветеранов уверены, что такая поддержка поможет успешно влиться в гражданскую жизнь.