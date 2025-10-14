Сергей Миронов: Росстат превратился в "отдел хорошего настроения" при Минэкономики

Росстат превратился в "отдел хорошего настроения" при Минэкономики, рапортующий о постоянном снижении официального уровня бедности за счет разных хитростей в методике расчета. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

В жизни все не так. Совокупный долг россиян перед банками - 37 трлн рублей. Это почти весь бюджет страны. Люди в кабале у ростовщиков. До 80% своих доходов граждане тратят на погашение кредитов. Большое лукавство и с повышением зарплат, отмечает Миронов. Официальная инфляция в 2024 году составила 9,5%, но все, кто ходят в магазин, знают, что эта цифра давно двузначная - до 20-30%.

"Десятки миллионов наших наших людей треть, а то и половину своих доходов тратят только на еду. Какое там жилью, им не на что купить даже сезонную одежду. Несколько лет назад назад вместе с РАН мы провели расчет реальной потребительской корзины, то есть сколько людям нужно, чтобы вообще нормально жить. Тогда у нас получилось 31 тыс. рублей. Думаю, сейчас это 37-38 тыс. То есть МРОТ должен быть не менее 60 тыс., иначе все это в никуда", - сказал Миронов.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин говорит, что в официальную инфляцию верят только официальные лица. Что касается закредитованности россиян, то 50 млн граждан имеют хотя бы один кредит.