14 Октября 2025
Фото: minvr.ru

Россия и Китай согласовали план развития перевозок по Северному морскому пути

В Харбине (Китай) прошло второе заседание Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП) Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Утверждён российско-китайский план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути. Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов.

"Россия рассматривает СМП как ключевую транспортную артерию XXI века, которая способна обеспечить более быструю, эффективную и безопасную связь между континентами. Наше взаимодействие позволяет нам не только диверсифицировать маршруты мировой торговли, но и внедрять передовые технологии в освоении сложных северных широт", - приводит пресс-служба "Росатома" слова гендиректора организации Алексея Лихачёва.

В 2022 г. Правительство России утвердило план развития Севморпути, общая стоимость всех мероприятий (более 150) составила более 1,8 трлн руб. На эти деньги предполагалось строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", нефтеналивного терминала "Бухта Север", угольного терминала "Енисей". Кроме того, план предусматривал строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке.

инфографика, Новый Великий Шелковый путь, Северный Широтный ход, Северный Морской путь, Транссиб(2015)|Фото: Накануне.RU

Теги: Россия, Китай, Северный морской путь, СМП


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

