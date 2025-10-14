Депутаты СРЗП предлагают ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за производство и распространение вейпов по аналогии с мерами, действующими в отношении наркотических средств.

Они также просят, чтобы МВД направило в Госдуму свои предложения по формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов. Которые превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ, считают депутаты.

По данным недавнего опроса SuperJob, 68% россиян поддерживают идею полного запрета вейпов, против только 11%. Ранее стало известно, что в России могут запретить продажу и использование вейпов, а принимать решение сможет каждый регион. Такую инициативу внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным, а президент сразу согласился. За последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза, показал другой опрос SuperJob. Сейчас их около 20%.