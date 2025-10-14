"Атом": в жилых кварталах Екатеринбурга вырос объем коммерческой недвижимости

В жилых кварталах Екатеринбурга растет объем коммерческой недвижимости. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В отличие от рынка жилой недвижимости, который напрямую зависит от наличия доступных условий ипотечного кредитования, коммерческая недвижимость менее подвержена этому влиянию. По словам директора агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергея Кравчука, основной объем сделок с помещениями для бизнеса происходит без участия заемных средств, поэтому объем продаваемых и сдаваемых в аренду помещений растет.

Так, если раньше доля коммерции в жилых кварталах строительного холдинга "Атомстройкомплекс" составляла 3-4%, то сейчас достигает 6-7%.

"Сегодня на рынке востребован формат "мини-домов быта", поэтому мы активно формируем коммерцию как на первых этажах жилых домов, так и на вторых. У жильцов появляется возможность не только сходить на маникюр или массаж, пока ребенок конструирует или рисует в кабинете напротив, но и развивать свой собственный небольшой бизнес непосредственно рядом с домом, в своем квартале, тем самым экономя время на дорогу. Пользуются популярностью продуктовые магазины, средняя площадь которых составляет 300-350 квадратных метров, и начинает развиваться направление мини-продуктовых магазинов площадью 150-200 квадратных метров", - поясняет Кравчук.

По стандарту "Атом" в своих жилых кварталах предусматривает помещения под продуктовые магазины, аптеки, кофейни, а также под небольшие магазины промтоваров и салоны красоты. В спальных районах востребованы детские и образовательные центры, набирают популярность зоомагазины. "Атом" все чаще включает в состав своих жилых кварталов отдельно стоящие здания коммерческого назначения, например, для размещения фитнес-клубов с бассейнами или медицинских центров.

Договора с ними заключаются еще на этапе проектирования, что позволяет учесть все необходимые планировочные и инженерные требования заказчика. Так, фитнес в отдельно стоящем здании уже появился в составе квартала "Балтийский" в Краснолесье. Такой же появится и в новом жилом квартале на Эльмаше, который компания планирует возвести на месте своей промышленной базы на улице Бабушкина.