Baza: В Петербурге от отравления суррогатным алкоголем погибла женщина

В Санкт-Петербурге от отравления метанолом погибла женщина, еще четверо человек пострадали, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, в Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за чуть больше месяца поступило как минимум пять человек. У всех идентичные признаки отравления опасной спиртосодержащей жидкостью.

В Ленобласти от употребления суррогатного алкоголя, произведенного кустарным способом, скончалось 45 человек.

Ранее сообщалось о трех уголовных делах, возбужденных по фактам смертельных отравлений алкоголем.Задержано 14 человек, которые могли быть причастны к распространению отравы. Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.