В Тернополе произошла потасовка людей с военкомами

Массовая потасовка между сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в балаклавах и мирными людьми произошла в Тернополе.

Как пишет издание "Страна", конфликт вспыхнул после того, как военкомы заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Позже он смог уехать, однако потасовка не закончилась. Люди скандировали "Позор!" в адрес военкомов. Местный ТЦК поспешил заявить, что его работников там не было.

Сторонников мобилизации на Украине осталось меньшинство, а уклонение от этого одобряется. Недавно начальник управления коммуникаций сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев признал, что в украинском обществе уклонистов поддерживают. Это подтвердил опрос 2024 года, согласно которому 67% поддержали уклонистов. Почти 75% высказались за прохождение альтернативной службы вместо мобилизации.