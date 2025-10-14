14 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут запретить продажу сладкой газировки детям

Продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним необходимо запретить.

С такой инициативой выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, обращение по этому вопросу направлено в профильный комитет Госдумы. Перед этим Волынец обратилась в НИИ детского питания. Там подтвердили, что такие напитки крайне вредны для здоровья детей и могут привести к тяжелым заболеваниям.

Уровень сахара в них значительно превышает допустимую норму. Глава комитета также указала, что проблема ожирения среди несовершеннолетних растет с каждым годом и запрет на продажу сладкой газировки должен регулироваться так же, как и энергетиков, сообщает "Абзац".

Ранее было предложено увеличить закупку лекарств для диабетиков за счет акциза на газировку.

Теги: газировка, дети, здоровье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

06.10.2025 00:14 Мск Предложено увеличить закупку лекарств для диабетиков за счет акциза на газировку

