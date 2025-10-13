14 Октября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Партия новой современной коммунальной спецтехники поступила в Астрахань

Астраханский филиал «ЭкоЦентр» приобрел очередную партию специальной техники: 12 мусоровозов и 2 ломовоза. Транспорт осмотрел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Для решения сложившейся ситуации с мусором в областном центре ведется большая работа. В результате чего количество обращений за этот год снизилось почти на 50%", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Напомним, что ранее компания закупила более 30 единиц спецтехники, которая работает на улицах города и региона. В ближайшее время на баланс регоператора поступит ещё одна машина — мусоровоз для заглубленных контейнеров.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В Астрахани продолжается работа для улучшения ситуации с ТКО. По поручению губернатора Игоря Бабушкина за лето этого года в облцентре было установлено 110 новых баков. Всего с начала 2025 года в эксплуатацию ввели более 800 единиц новой тары. Также усилен контроль за экологическими правонарушениями. Мониторинг ведётся круглосуточно с помощью 69 камер видеонаблюдения. Такие нововведения помогли сократить количество жалоб граждан на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, за 2025 год коммунальные службы ликвидировали 4,5 тысячи нелегальных свалок в облцентре. На полигон специалисты муниципального предприятия «Чистый город» вывезли 13,5 тысячи тонн мусора, что на три тысячи больше, чем за десять месяцев прошлого года. Один из самых крупных очагов был зачищен на Аксарайском шоссе, откуда вывезли свыше 700 тонн отходов.

Теги: игорь бабушкин, экоцентр, коммунальная техника


