В мэрии Тюмени сменился глава депспорта

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что городской департамент по спорту и молодёжной политике возглавила Ирина Долгачёва – профессионал с богатым опытом в спортивной сфере.

Она – мастер спорта России по гребному слалому, неоднократным победителем и призёром чемпионатов России, а также международных соревнований. В 2005 г. Долгачёва окончила Тюменский государственный университет по специальности "Физическая культура и спорт" со специализацией "Менеджмент в физической культуре и спорте".

Начинала карьеру с должности педагога дополнительного образования, затем работала спортсменом-инструктором, директором СДЮСШОР № 4, руководителем Центра физкультурной и спортивной работы Тюменского района, а последние три года занимала пост главы Червишевского муниципального образования.

"Уверен, что с таким профессиональным руководством сфера спорта и молодёжной политики выйдет на новый уровень развития", - написал Афанасьев в своём telegram-канале.