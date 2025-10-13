Дореволюционный памятник Александру II в поселке Щелкун признан ОКН

Дореволюционный "Памятник Царю освободителю Александру II от благодарных крестьян Щелкунской волости" внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Соответствующий приказ подписал глава управления госохраны ОКН Свердловской области Евгений Рябинин.

Монумент был установлен 19 февраля 1911 года спустя ровно 50 лет после отмены крепостного права. Года же произошла революция, его переделали в "Памятник бойцам Гражданской войны". Сейчас он находится в поселке Щелкун под Екатеринбургом.

Понять, кому именно был посвящен монумент удалось только в 2015 году - во время реставрации проступили высеченные буквы. Спустя пять лет памятник удалось восстановить и установить на нем крест, но включить в перечень ОКН до этого года его не удавалось.