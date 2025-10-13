В Москве в аварии пострадали четверо

На Кутузовском проспекте Москвы произошла авария – столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие.

В результате помощь медиков потребовалась четырем пострадавшим, в том числе одному ребёнку. Двоих взрослых госпитализировали в ГКБ Пирогова, ещё одного в – центр имени Боткина, ребёнку медики оказали помощь на месте.

На месте работали бригады "скорой" и Центра экстренной медицины, а также другие экстренные службы города, сообщает департамент здравоохранения Москвы.