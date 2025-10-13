В Перми осудили технического директора за нарушение промышленной безопасности на ТЭЦ-9

В Перми вынесен приговор техническому директору субподрядной организации, признанному виновным в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к пожару на ТЭЦ-9 и гибели человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года пожар на теплоэлектроцентрали произошел из-за некачественного монтажа маслопровода. Подсудимый, имея допуск на контроль качества сварных соединений, не организовал должным образом работу подчиненных и не проконтролировал качество сварных швов в соответствии с нормативно-техническими документами. При этом он предоставил заказчику исполнительную документацию о якобы выполненных в полном объеме работах.

В день аварии сварной шов с дефектами не выдержал перепада давления и оборвался, в результате чего техническое масло попало на раскаленные поверхности и воспламенилось. Пожар привел к гибели сотрудника предприятия и причинил организации ущерб на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Суд приговорил фигуранта к 2,5 годам лишения свободы условно по части 2 статьи 217 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.