ЧФ опроверг сообщения о поломке подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

Информация о всплытии российской подлодки "Новороссийск" у берегов Франции из-за технической неисправности не соответствует действительности, заявила пресс-служба Черноморского флота.

В заявлении говорится, что субмарина выполняет плановый межфлотский переход из Средиземноморья. В ЧФ добавили, что по международным правилам подлодки могут проходить проливную зону Ла-Манш только в надводном положении.

Ранее морское командование НАТО сообщило, что российская подводная лодка "Новороссийск", способная нести ракеты "Калибр", всплыла у побережья французского региона Бретань из-за технической неисправности.

Подлодка "Новороссийск" была заложена в 2010 году и стала головной лодкой модернизированного проекта 636.3. Подводные корабли этой серии поставлялись на экспорт в такие страны как Китай, Вьетнам и Алжир.

Подводные лодки данного проекта считаются самыми малошумными из отечественных кораблей. Сливаясь с естественным шумом моря, эта субмарина может обнаружить цель на дистанции, в 3-4 раза превышающей ту, на которой она сама может быть обнаружена противником. За свою сверхскрытность лодки проекта 636.3 получили среди специалистов НАТО название – "черная дыра в океане", сообщалось на сайте "Адмиралтейских верфей".