Выездной «Онкопатруль» провел осмотры более тысячи астраханцев

В 2025 году завершилась большая выездная программа мобильной бригады Областного астраханского клинического онкодиспансера, которая за 10 месяцев работы охватила все районы региона. Всего за текущий год онкологи осмотрели около 1000 жителей области. Более чем у 100 человек выявлены подозрения на онкологические заболевания.

Финальной точкой стал Камызякский район, где прошел заключительный в сезоне «День онкологической безопасности». В местной поликлинике жителей консультировали онкоуролог, маммолог, онкогинеколог и онколог-хирург. Бесплатную диагностику прошли 90 человек. Некоторым пациентам назначили дополнительное обследование.

Параллельно с врачебными консультациями работала специальная образовательная площадка проекта «Онкопатруль+». Женщины учились распознавать ранние признаки рака молочной железы и отрабатывали технику самообследования на мастер-классе. Отдельное обучение провели и для местных медработников, чтобы повысить эффективность профилактической работы.

Для многих жителей, особенно из отдаленных населенных пунктов, такие выезды — возможность получить консультацию узкопрофильного специалиста. Работа мобильной бригады онкодиспансера продолжает оставаться важным инструментом в борьбе за здоровье астраханцев.

Проект начал работу в рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» и будет продолжен несмотря на его завершение. Борьба с онкологией — стратегическая задача медиков.