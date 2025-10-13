Губернатор Владимирской области подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией спортивного ориентирования

Подписанное сегодня соглашение направлено на совместное развитие спортивного ориентирования в регионе.

Так, по итогам прошлого года во Владимирской области спортивным ориентированием занимались около 10 тысяч человек. При этом ежегодно в регионе проводится порядка 40 соревнований по этому виду спорта. В частности, с 2022 года прошло 18 чемпионатов, кубков, первенств России, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований. В 2025 году уже в 27 раз пройдут всероссийские спортивные соревнования «Владимиро-Суздальская Русь». Участие в них каждый год принимают более 1000 спортсменов из 30 регионов нашей страны.

«Спортивное ориентирование во Владимирской области – популярный вид спорта с богатой историей. Количество желающих заниматься им всё время увеличивается, в связи с этим ставим перед собой амбициозную цель: при поддержке федерации сделать всё, чтобы наш регион оставался одним из главных центров спортивного ориентирования в России!» – заявил Губернатор Александр Авдеев в ходе рабочей встречи с президентом Всероссийской федерации спортивного ориентирования Сергеем Беляевым.

«Навыки ориентирования – умение читать карту, выносливость, скорость принятия решений – сегодня крайне востребованы. Федерация активно сотрудничает с силовыми структурами, помогая готовить бойцов, которые сейчас защищают Родину», – отметил Сергей Беляев.

Владимирская спортивная школа по спортивному ориентированию уверенно выходит на передовые позиции в России. В командном зачёте чемпионатов, кубков и первенств страны владимирские спортсмены стабильно в лидерах в кроссовых и велосипедных дисциплинах. Более 20 спортсменов региона входят в сборную страны.

«Развивать спортивную инфраструктуру, популяризировать здоровый образ жизни и укреплять спорт высоких достижений нам помогает государственная программа «Спорт России», – подчеркнул Губернатор.