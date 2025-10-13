В Лабытнанги заочно осудили иностранца за убийство, совершенное 20 лет назад

В Лабытнанги заочно осужден иностранец за убийство, совершенное 20 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

3 мая 2006 года, ночью, между подсудимым и его знакомым произошел конфликт. Во время ссоры фигурант пять раз выстрелил в сторону потерпевшего. Одна пуля попала голову, четыре в тело. Выстрелив, преступник скрылся, покинув Россию. Потерпевшего пытались спасти врачи, но он умер в больнице спустя короткое время.

Во время расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина объявлен в международный розыск.

Следователями проделана существенная работа по сбору и закреплению доказательственной базы. Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда виновному заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Розыск осужденного продолжается.