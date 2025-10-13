Жителю Челябинской области дали 8 лет за убийство

44-летнего мужчину из города Карталы осудили за убийство и угрозы жене. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

По данным следствия, в ночь на 5 февраля 2025 года мужчина, находясь в квартире в поселке Маяк Брединского района, угрожал супруге пневматическим пистолетом. Позже на улице Механической он нанес ей несколько ударов ножом в грудь.

В конфликт попытался вмешаться 43-летний знакомый потерпевшей. Однако осужденный ударил его ножом и металлической трубой. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал жителя Карталов виновным по трем статьям УК РФ, включая убийство. Ему назначили 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Также по решению суда он обязан выплатить 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.