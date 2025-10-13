В Тюменской области ведущие онкологи России обсудили вопросы борьбы с раком груди

В тюменском Медицинском городе состоялась конференция по эстетической и реконструктивной хирургии молочной железы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. В образовательной программе приняли участие более 50 врачей из крупнейших медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы и Омска.

"На современном этапе лечения онкологических заболеваний молочных желез одним из основных остается хирургическое вмешательство, наряду с системной лекарственной и лучевой терапией. Сегодня хирургический этап неотделим от восстановления эстетики груди. Поэтому для современного онколога крайне важно владеть пластическими методиками", - сообщила директор и главный врач Медицинского города Валерия Павлова.

В течение двух дней врачи-онкологи участвовали не только в теоретических сессиях, посвященных вопросам лечения наследственного и очагового рака, но и в практических мастер-классах по реконструктивной хирургии.

В рамках конференции второй этап операции был выполнен специалистом Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена совместно с тюменскими коллегами. Пациентке не только завершили реконструкцию ранее оперированной груди, но и провели коррекцию второй молочной железы, чтобы добиться полной симметрии. Таким образом, реализован весь комплекс хирургических и эстетических мероприятий по восстановлению груди после онкологического лечения.

Количество женщин, сталкивающихся с онкологическими заболеваниями молочной железы, ежегодно растет. Только в прошлом году специалисты Тюменской области диагностировали рак груди у 872 женщин.

Онкологи Тюменской области обладают большим опытом лечения злокачественных новообразований молочной железы и внедряют современные методы эстетической реконструкции. Благодаря высокому профессионализму врачей, современному оборудованию и взаимодействию с федеральными научными центрами тюменская онкологическая служба входит в число передовых в России.

Конференция состоялась в рамках Всемирного месяца борьбы с раком молочной железы.