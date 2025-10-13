В Тюменской области ведущие онкологи России обсудили вопросы борьбы с раком груди

13 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области ведущие онкологи России обсудили вопросы борьбы с раком груди

В тюменском Медицинском городе состоялась конференция по эстетической и реконструктивной хирургии молочной железы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. В образовательной программе приняли участие более 50 врачей из крупнейших медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы и Омска.

"На современном этапе лечения онкологических заболеваний молочных желез одним из основных остается хирургическое вмешательство, наряду с системной лекарственной и лучевой терапией. Сегодня хирургический этап неотделим от восстановления эстетики груди. Поэтому для современного онколога крайне важно владеть пластическими методиками", - сообщила директор и главный врач Медицинского города Валерия Павлова.

В течение двух дней врачи-онкологи участвовали не только в теоретических сессиях, посвященных вопросам лечения наследственного и очагового рака, но и в практических мастер-классах по реконструктивной хирургии.

В рамках конференции второй этап операции был выполнен специалистом Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена совместно с тюменскими коллегами. Пациентке не только завершили реконструкцию ранее оперированной груди, но и провели коррекцию второй молочной железы, чтобы добиться полной симметрии. Таким образом, реализован весь комплекс хирургических и эстетических мероприятий по восстановлению груди после онкологического лечения.

Количество женщин, сталкивающихся с онкологическими заболеваниями молочной железы, ежегодно растет. Только в прошлом году специалисты Тюменской области диагностировали рак груди у 872 женщин.

Онкологи Тюменской области обладают большим опытом лечения злокачественных новообразований молочной железы и внедряют современные методы эстетической реконструкции. Благодаря высокому профессионализму врачей, современному оборудованию и взаимодействию с федеральными научными центрами тюменская онкологическая служба входит в число передовых в России.

Конференция состоялась в рамках Всемирного месяца борьбы с раком молочной железы.

Теги: онколог, борьба с раком, молочные железы, операция, конференция по эстетической и реконструктивной хирургии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети