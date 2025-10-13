13 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд вынес приговор 16 свердловчанам за кражу нефтепродуктов на 2,8 миллиона рублей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор преступной группе из 16 свердловчан, похитивших нефтепродукты на 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время суда было доказано, что с февраля по сентябрь 2022 года осужденные организовали преступную группу и, с целью незаконно заработать, тайно похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов–цистерн. Для этого участники группы, используя прорезиненные шланги, сливали топливо в оборудованные в автомобилях емкости. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивается на сумму свыше 2,8 млн рублей.

Чкаловский районный суд, в зависимости от роли и степени участия каждого, признал членов группы виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере, организованной группой", ч. 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу".

15 жителей региона получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до 6 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще один получил 480 часов обязательных работ.

Теги: Екатеринбург, нефтепродукт, кража, суд


