Песков: Поставка Tomahawk Киеву действительно может плохо кончиться

Возможная поставка ракет Tomahawk Киеву может плохо кончиться, так как запуск дальнобойных ракет требует непосредственного участия США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Медведев в своем канале в Max написал, что поставки такого оружия могут "плохо кончиться" для всех.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты. Между тем, военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты, даже если их передадут.