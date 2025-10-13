В Тюмени из-за пожара в кафе эвакуировали 15 человек

В Тюмени ликвидировали возгорание в кафе, расположенном в ТЦ "Федюнинский рынок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в кафе по ул. Федюнинского, 55 поступило сегодня, в первом часу дня. Из здания пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 15 человек.

На место вызова привлекались 15 человек и пять единиц техники областного главка МЧС России. Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.