13 Октября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Поджог мэрии Бакала: экс-силовики проведут 19 лет в колонии

Верховный суд России отклонил апелляцию защиты Романа Насрыева и Алексея Нуриева, оставив в силе приговор Центрального окружного военного суда.
Читайте также:

Бывшие сотрудники Росгвардии и МЧС были осуждены на 19 лет лишения свободы за поджог здания администрации города Бакал в Челябинской области.

В ночь на 11 октября 2022 года фигуранты совершили поджог военно-учетного стола, расположенного в здании мэрии Бакала. Согласно материалам дела, они заранее проводили тренировки, приобретали компоненты для изготовления зажигательной смеси и тестировали ее составы. Главной целью преступления было уничтожение картотеки военно-учетного стола и срыв частичной мобилизации на территории. Кроме того, подсудимые хотели создать постоянно действующее подполье, привлекая сотни человек.

Защита пыталась оспорить квалификацию преступления, прося переквалифицировать обвинение на хулиганство. Однако Верховный суд не нашел оснований для смягчения приговора, сочтя действия подсудимых террористическим актом.

Помимо заключения под стражу, судом было принято решение лишить Насрыева и Нуриева специального звания старшего сержанта полиции в отставке и отставного старшины внутренней службы.

Теги: силовики, поджог, теракт, военкомат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

