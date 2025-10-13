"Нобелевка" по экономике присуждена за "объяснение экономического роста, основанного на инновациях"

Нобелевская премия по экономике присуждена "за объяснение экономического роста, основанного на инновациях".

Одна половина премии присуждена Джоэлу Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста за счет технического прогресса", вторая поделена между Филиппом Агионом и Питером Ховиттом "за теорию инновационного развития". Устойчивый рост за счет созидательного разрушения", сообщает Нобелевский комитет.

Иных деталей в комитете не привели.