Масксеть в 50 кв метров создали и отправили бойцам СВО астраханские педагоги и воспитанники соццентра

Уже год специалисты и дети из астраханского центра «Исток» помогают фронту, изготавливая маскировочные сети по запросам военнослужащих. Средства защиты астраханцы передают волонтерам организации «Маск-Сети Астрахань», которые доставляют их на фронт с гуманитарной помощью.

Ребята создают масксети под руководством наставников. Они нарезают лоскуты нужного размера и вплетают их в сеть, вкладывая в свою работу душу и тепло.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.



Региональная единовременная выплата на сегодняшний день — 1,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.