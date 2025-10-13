Губернатора Астраханской области сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ
"Этой ночью в Астраханской области силы ПВО отразили крупную воздушную атаку", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.
Глава региона отметил, что благодаря слаженной работе военнослужащих региональной системы противовоздушной обороны уничтожено более двух десятков беспилотников ВСУ.
Разрушений и пострадавших нет.
Специальные службы просят при обнаружении обломков или непонятных предметов не подходить к ним близко и сразу обращаться в службу 112.