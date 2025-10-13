13 Октября 2025
Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Все котельные Астраханской области проверяют и готовят к отопительному сезону

В Астраханской области функционируют 28 теплосетевых и теплоснабжающих организаций. В период межсезонья предприятие «Астраханские тепловые сети» выполнило комплексные работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному периоду, завершив все запланированные мероприятия в срок.

Ежегодно после окончания отопительного сезона компания проводит гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Это позволяет выявить участки, требующие особого внимания. По итогам проверки была разработана и утверждена программа подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В этом году «Астраханские тепловые сети» подготовили к работе в отопительном периоде 9 котельных, заменили более 15 километров тепловых сетей, в том числе на улицах Н. Островского, Б. Хмельницкого, Звездной и Латышева и ряде других.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Особое внимание уделено модернизации магистральных трубопроводов, подающих тепло в густонаселенные районы города. На улице Н. Островского в районе пересечения с улицей Волжской заменили трубы, надземная тепловая трасса длиной свыше 500 метров была перенесена под землю. Это улучшит теплоснабжение и сделает облик города более привлекательным. В настоящее время подрядчик завершает работы по благоустройству территории.

«На данный момент «Астраханские тепловые сети» успешно прошли проверку в соответствии с новыми «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду» и признаны готовыми к подаче тепла», — отметил управляющий ООО «Астраханские тепловые сети» Александр Градов.

