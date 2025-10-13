13 Октября 2025
Армия и ВПК Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Геннадий Долматов рассказал, как Фонд развития народной инициативы Омского района обеспечивает экипировкой бойцов СВО

Глава Омского района Геннадий Долматов в своем телеграмм-канале сообщил о том, как Фонд развития народной инициативы Омского муниципального района (далее - Фонд народной инициативы) работает над обеспечением экипировкой бойцов, которые заключили контракт с Минобороны РФ.

"Сегодня наши солдаты и офицеры продолжают доблестные традиции предков - любить, беречь и защищать Отечество. Они отстаивают интересы Родины, тем самым заботясь о будущем своих родных и близких", - подчеркнул Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Стоит отметить, что контрактники гарантированно получают поддержку и помощь.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

В частности, при заключении контракта для бойцов предусмотрены единовременные денежные выплаты от Минобороны и со стороны региона, а также различные компенсации и льготы.

"Отправляясь в зону специальной военной операции, наши земляки могут быть уверены – они будут полностью оснащены всем необходимым. В комплект, предоставляемый Фондом народной инициативы, входят: высокопрочный спецрюкзак, спальный мешок, комплект непромокаемых обуви с усиленной подошвой и верхней военной одежды, тактические перчатки, флисовый костюм, кепка, балаклава, ремень, нательное белье", - рассказал Геннадий Долматов.

И добавил, что более подробно об этих и других мерах поддержки можно узнать в администрации сельских поселений, входящих в Омский район.

Теги: омский район, геннадий долматов, контрактники, экипировка, фонд народной инициативы


