Челябинск занял 31 место в России по зарплатам в 2025 году

Средняя зарплата в Челябинске в 2025 году превысила 80 тысяч рублей. Это позволило городу занять 31 место в рейтинге 100 российских городов России по соотношению чистой зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

За год доходы челябинцев выросли на 14%. В сравнении с другими городами Уральского федерального округа, Челябинск оказался на 3-ем месте по уровню зарплат, уступив Екатеринбургу и Тюмени.

По данным Челябинскстата, в первом полугодии 2025 года реальные денежные доходы жителей Челябинской области увеличились на 6,8% по сравнению с периодом 2024-го года, составив 995 млрд рублей.

Челябинск демонстрирует стабильный рост уровня доходов населения, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике региона. Так, среднемесячная заработная плата в июне 2025 года достигла 84 696,2 рубля, увеличившись на 13,6% по сравнению с июнем 2024 года.