ЛДПР предлагает ввести оздоровительные сертификаты для детей

Каждому ребенку предлагается ежегодно выдавать именной оздоровительный сертификат в 20 тысяч рублей для оплаты санаторно-курортного лечения. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Они отмечают, что нынешние меры поддержки носят ограниченный характер и многие дети, проживающие в сельской местности или воспитываемые в малообеспеченных семьях, не могут проходить лечение в санаториях и на курортах.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, летний отдых для многих детей остается недоступным. Так, из 28 миллионов детей этим летом отдохнули всего около 6 миллионов, так как это дорого и не все родители могут себе это позволить. Путевка в лагерь на море в 2025 году подорожала на 25-30%, это порядка 100 тысяч рублей плюс дорога.

Правительство выступило против, так как на это нет средств, а депутаты не указали источник финансирования. Регионы сами могут устанавливать меры соцподдержки в указанной сфере. На что у них тоже нет денег.

