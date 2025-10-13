Строительство еще одного ФОКа в Астраханской области близится к завершению

В городе Харабали Астраханской области подходит к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография», преемником которого в этом году стал нацпроект «Семья». В ноябре новый ФОК станет центром притяжения для жителей всего Харабалинского района.

На сегодняшний день объект готов более чем на 90%. На строительной площадке работают 8 человек, которые выполняют заключительные виды работ. Осталось завершить внутреннюю отделку, смонтировать сантехнику, уложить асфальт на парковке и установить ограждение.

Помимо большого спортивного зала с разметкой под три вида спорта, предусмотрены тренировочный и фитнес-залы на втором этаже, раздевалки, душевые, медицинский кабинет и административные помещения. На улице будет обустроена зона воркаута с безопасными снарядами и специализированным покрытием.

«Мы сделаем акцент на игровых видах спорта: гандболе, мини-футболе и баскетболе. Обязательно найдем место для шахмат, включая современные комбинированные направления», — отметил директор детской спортивной школы Владимир Савицкий.

В настоящее время в детской спортивной школе обучается 540 воспитанников под руководством 7 тренеров. Строительство нового современного комплекса станет ключевым этапом в развитии учреждения.