Столетие Харабалинского района Астраханской области отметили масштабно

Гости праздника посетили сельскохозяйственные выставки и ярмарки. Для юных астраханцев работал детский городок аттракционов. За вклад в развитие Харабалинского района почетными наградами отметили отличившихся жителей муниципалитета. Завершилось торжество концертом с участием творческих коллективов из местных сел.

Сегодня Харабалинский район считается одним из ведущих в экономике Астраханской области. Здесь активно развивается сельское хозяйство и реализуются крупные инвестиционные проекты. В рамках федеральных и региональных программ обновляется инфраструктура, строятся и ремонтируются социально-значимые объекты, преображаются общественные пространства.

Такие достижения были бы невозможны без жителей муниципалитета, которые передают из поколения в поколение любовь к малой родине. Кроме того, сегодня харабалинцы, так же как и другие граждане России, отстаивают суверенитет страны на территории СВО. Главная поддержка — поддержка их земляков, которые регулярно отправляют на фронт гуманитарную помощь и верят, что «победа обязательно будет за нами!».