Уральские спортсменки внесли свой вклад в победу российской сборной на Кубке Мира

В столице Чувашии -Ижевске накануне завершился IX Кубок мира по кикбоксингу WPKA — одно из крупнейших международных соревнований года. Турнир собрал 1060 спортсменов из 10 стран мира – несколько дней они выступали в шести разделах: К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

По итогам соревнований Россия стала лидером в медальном зачёте, второе место заняла сборная Ирана, третье — спортсмены из Республики Беларусь. Вклад в победу национальной сборной России внесли и уральские спортсменки из Академии единоборств РМК. Любовь Турунцева завоевала серебро в разделе К-1, а Софья Коржавина стала третьей в разделе лоу-кик.

Отметим, что на Кубок мира кроме сборных Ирана и Республики Беларусь приехали национальные команды из Австралии, Армении, Азербайджана, Афганистана, Греции, Ливана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.