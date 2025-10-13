Аэропорт Кольцово переходит на зимний режим навигации

Международный аэропорт Кольцово переходит на зимний режим навигации. Как передает пресс-служба воздушной гавани, ночная температура в столице Урала все чаще опускается ниже нуля, уже прошел первый в сезоне снег, а в ближайшее время синоптики прогнозируют более серьезные осадки. Из-за этого сотрудники аэропорта должны быть готовы к работе в зимнюю непогоду.

Особое внимание традиционно уделялось подготовке и обучению персонала аэропорта Кольцово. Совместно со службами, эксплуатирующими технику, сотрудники службы спецтранспорта и ремонта проверили готовность спецмашин к работе в снегопад и при гололедице. Из 200 единиц транспорта в распоряжении аэропорта 25 предназначены для зимнего содержания аэродрома.

Помимо этого, в Кольцово запаслись антигололедными реагентами и противообледенительной жидкостью, ГСМ. Проверку прошло электросветотехническое оборудование, средства связи, объекты коммунальной инфраструктуры и покрытие элементов аэродрома.