13 Октября 2025
Политика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур поставил задачи по внедрению новых мер соцподдержки ветеранов СВО в Томской области

"Сегодня на аппаратном совещании обсудили эффективность социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и родных военнослужащих. Мы реализуем 19 мер соцподдержки"/, - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним о некоторых мерах поддержки, которые действуют в регионе.

Это, в частности, помощь в трудоустройстве ветеранов. В Томской области этим уже воспользовались 449 человек - ветеранов СВО.

"Занятость – одно из важнейших условий адаптации воинов в мирной жизни. У нас заключены соглашения с 12 крупнейшими предприятиями региона, которые ждут в трудовых коллективах защитников Родины, и мы продолжим совместно решать эту задачу", - подчеркнул Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

В части профессионального обучения также есть результаты. 78 ветеранов СВО уже прошли профобучение, получили новые знания и компетенции, которые пригодятся им на производстве, в организациях соцсферы.

При этом, 45 ветеранов спецоперации минувшим летом поступили в томские университеты, получают высшее образование.

Что касается образования для  детей воинов Отечества, то уже 412 детей участников СВО поступили в этом году на льготных условиях в колледжи и техникумы, более 396 – в томские вузы.

Также летом 2025 года 1976 детей из семей участников СВО отдохнули в загородных и пришкольных лагерях. 

Продолжается получение льгот на оплату жилищных услуг и газификацию жилья, развита система социального обслуживания и долговременного ухода и многое другое.

Владимир Мазур отдельно сообщил, что в регионе поставлены новые задачи по развитию системы соцподдержки.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Предстоит внедрить одно заявление на предоставление всего комплекса мер взамен действующей сейчас системы, когда по каждой мере необходимо отдельное заявление.

Предполагается также внедрить максимальное дублирование возможность подачи заявлений на портале Госуслуг.

Внедрить меру соцподдержки по приобретению дров для печного отопления, что является актуальным для военнослужащих и их семей – жителей негазифицированных сёл.

"Поручил внедрить новые меры в кратчайшие сроки, проинформировать о них наших защитников и их родных", - добавил Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, ветераны сво, меры поддержки, льготы ветеранам


