13 Октября 2025
Общество Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

Александр Авдеев: Вновь наш драматический театр открыл двери для зрителей

Накануне состоялось торжественное открытие после ремонта Владимирского академического областного театра драмы.

Напомним, здание было повреждено в результате пожара в 2020 году. Работы по восстановлению здания этого культурного объекта длились более 2 лет. Правительство Владимирской области было вынуждено сменить нескольких недобросовестных подрядчиков, что существенно затянуло сроки.

Отметим, что восстановление и реконструкция затронули не только сценическое пространство, но и административную часть. Были восстановлены витражное остекление, полы и оформление белокаменных стен, смонтировано новое современное оборудование.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Обновление театра драмы потребовало финансирования в размере 962,7 млн рублей из областного бюджета. В 2024 – 2025 годах регион получил финансовую помощь из федерального бюджета в размере 761,6 млн рублей на возмещение ранее понесённых расходов и завершение работ.

«Вновь наш драматический театр открыл двери для зрителей. Этого события мы ждали 5 лет. В первую очередь, стремились к тому, чтобы всё здесь было на высшем уровне – и свет, и звук, и оборудование. Чтобы комфортно было и артистам, и зрителям. Выражаю огромную благодарность всем, кто внёс свой клад в восстановление здания театра. Особая признательность – председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко – при её личной поддержке были выделены федеральные средства. Благодарю также министра финансов Антона Силуанова и министра культуры России Ольгу Любимову – без их поддержки восстановление театра заняло бы больше времени. А сегодня здесь в зале собрались защитники Отечества, известные педагоги, врачи, представители общественности – те, кто свой труд посвятил людям, кто делает нашу жизнь лучше», – отметил Губернатор Александр Авдеев. 

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Открытие нового театрального сезона в модернизированном здании стартовало спектаклем «Чёрные доски» по произведениям уроженца владимирской земли Владимира Солоухина (кстати, среди приглашённых на торжество была и дочь писателя Елена).

Это символичная и актуальная история о возрождении исторического прошлого России, возращении к своим корням. В июне 2025 года эта постановка и её режиссер Владимир Кузнецов были удостоены высшей профессиональной награды – Национальной театральной премии «Золотая Маска». 

Перед началом спектакля на сцену вышла практически вся труппа театра.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

«Мы благодарим за гостеприимство коллег из областной филармонии, областного Дворца культуры и искусства, Областного дома работников искусств, Центра культуры и искусства на Соборной, где во время ремонта шли наши репетиции и постановки. Рад сообщить, что уже с 24 октября будем давать спектакли на большой и малой сценах драмтеатра», – сказал директор театра Борис Гунин.

Теги: александр авдеев, тетар драмы во владимире, реконструкция, труппа театра


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

