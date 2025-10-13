Мама школьника рассказала, как ее сын подсел на ИИ

Многие школьники уже подсели на ИИ, без которого обленились и не хотят ничего делать. Такой вывод можно сделать из рассказа мамы новосибирского школьника Анастасии Громовой.

Она признала, что ее сын использует "умную" камеру: открывает Google фото, наводит на домашнее задание в рабочей тетради, и "тут же выскакивают фотографии с готовыми решениями". То же самое при написании сочинений. Ребенок не сочиняет, а лишь передирает готовое. Она за это ругает, но не в силах ничего изменить.

"Домашняя работа теряет свою актуальность. Если в первом классе прописать буквы в прописи еще можно, то уже во втором классе половина детей пользуется сайтом с готовыми домашними заданиями. При этом родители, насколько я знаю у нас в классе, совершенно не против, чтобы дети использовали этот сайт, лишь бы были хорошие оценки", - пишет Громова.

Она считает, что нужно менять подход к образованию, не исключая, возможно, и отмены "домашки", либо же делать ее в школе на уроках. Правда, в этом случае она станет обычной классной работой. Мама школьника уверена, что прежняя методика обучения устарела. Учителя к ней привыкли, а знания детей страдают.

В этом году о проблеме ИИ в школе заговорили особенно громко. Некоторые предлагают вовсе отменить домашние задания, которые будто бы в новых условиях потеряли смысл. При этом многие эксперты резко отрицательно относятся к подобным инициативам. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 Сергей Рукшин подчеркивает, что одна из главных функций домашней работы - это повторение и закрепление пройденного в школе материала. Если это отменить, дети еще больше деградируют.

Об использовании ИИ в школах говорил и министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом съезде. Он отметил, что многие школьники стремятся сделать задания при помощи нейросетей, превращая процесс обучения в поиск готовых ответов. Это снижает качество образования, признал Кравцов.