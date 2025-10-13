Мама школьника рассказала, как ее сын подсел на ИИ

13 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Мама школьника рассказала, как ее сын подсел на ИИ

Многие школьники уже подсели на ИИ, без которого обленились и не хотят ничего делать. Такой вывод можно сделать из рассказа мамы новосибирского школьника Анастасии Громовой.
Она признала, что ее сын использует "умную" камеру: открывает Google фото, наводит на домашнее задание в рабочей тетради, и "тут же выскакивают фотографии с готовыми решениями". То же самое при написании сочинений. Ребенок не сочиняет, а лишь передирает готовое. Она за это ругает, но не в силах ничего изменить.

"Домашняя работа теряет свою актуальность. Если в первом классе прописать буквы в прописи еще можно, то уже во втором классе половина детей пользуется сайтом с готовыми домашними заданиями. При этом родители, насколько я знаю у нас в классе, совершенно не против, чтобы дети использовали этот сайт, лишь бы были хорошие оценки", - пишет Громова.

Она считает, что нужно менять подход к образованию, не исключая, возможно, и отмены "домашки", либо же делать ее в школе на уроках. Правда, в этом случае она станет обычной классной работой. Мама школьника уверена, что прежняя методика обучения устарела. Учителя к ней привыкли, а знания детей страдают.

В этом году о проблеме ИИ в школе заговорили особенно громко. Некоторые предлагают вовсе отменить домашние задания, которые будто бы в новых условиях потеряли смысл. При этом многие эксперты резко отрицательно относятся к подобным инициативам. Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 Сергей Рукшин подчеркивает, что одна из главных функций домашней работы - это повторение и закрепление пройденного в школе материала. Если это отменить, дети еще больше деградируют.

Об использовании ИИ в школах говорил и министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом съезде. Он отметил, что многие школьники стремятся сделать задания при помощи нейросетей, превращая процесс обучения в поиск готовых ответов. Это снижает качество образования, признал Кравцов.

Теги: школа, домашнее задание, ИИ


