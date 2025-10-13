Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла на территорию Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Освобожденные пройдут первичный медицинский осмотр, после чего встретятся со своими семьями, передает РИА Новости. Они больше двух лет провели в плену в секторе Газа.

Как сообщалось, похищенных после освобождения должны доставить на базу "Реим" на юге Израиля. Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых пленников, которых планируется сегодня освободить. Среди них - уроженец Донбасса Максим Харкин.