Юрий Моисеев рассказал калужским журналистам о работе нового созыва Думы

В эфире радио «Комсомольская Правда – Калуга» и телекомпании «Ника» председатель думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев рассказал о работе нового созыва представительного органа.

«В Думе представлены семь политических партий, состав представительного органа обновился практически на треть – избрано 11 новых депутатов. Двое депутатов участвовали в специальной военной операции. Сформированы рабочие органы Думы, как и в предыдущем созыве в составе представительного органа четыре комитета: правовой, бюджетный, по вопросам социального развития и комитет по территориальному развитию города и городскому хозяйству. Ключевые направления работы депутатского корпуса на ближайшее время – контроль за ходом ремонта социальных учреждений, дворовых территорий и межквартальных проездов, реализация инициативных проектов, решение проблем в сфере ЖКХ и работа над проектом бюджета Калуги на 2026 год. Всем нам предстоит конструктивно работать на благо Калуги и калужан, наладить тесное взаимодействие с администрацией города, приложить максимум усилий для исполнения наказов избирателей», – подчеркнул Юрий Моисеев.