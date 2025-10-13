Юлия Хусаинова, руководившая департаментом информполитики при Куйвашеве, устроилась в "Магнит"

Юлия Хусаинова, возглавлявшая департамент информационной политики Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве, устроилась руководителем по внешним коммуникациям и связям с государственной властью в сети "Магнит" по девяти регионам.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на слова самой Хусаиновой, она будет работать с представителями Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областей, а также с ХМАО-Югры, Ямала, Пермского края и Башкирии.

Напомним, что в апреле, спустя месяц после отставки бывшего главы региона Евгения Куйвашева, Юлия Хусаинова написала заявление по собственному желанию. В должности главы департамента информационной политики региона она работала с 2020 года.

Позднее, вслед за новым губернатором Денисом Паслером из Оренбургской области приехала и бывший замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова, которая заняла место Хусаиновой.