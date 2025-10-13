В Москве 20-летнему парню вменили поджоги машин

В Москве задержали жителя Владимирской области. Он по заданию кураторов якобы поджигал машины.

Началось всё с того, что правоохранители получили сообщение о возгорании автомобиля. Неизвестный поджёг иномарку, припаркованную во дворе дома на Лихоборской набережной. Силовики задержали предполагаемого поджигателя, которым оказался 20-летний житель Владимирской области.

Оперативники выяснили, что задержанный вступил в сговор с неизвестным, который предложил ему за деньги поджигать автомобили, чтобы дестабилизировать работу органов власти, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.