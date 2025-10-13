В Прикамье вынесен приговор о поставках в больницы фальсифицированных медицинских изделий на 120 миллионов

Вынесен приговор по уголовному делу о поставках в больницы региона фальсифицированных медицинских изделий на сумму 120 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Ленинский районный суд Перми сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий, в крупном размере).

Суд установил, что в 2020 году с организациями, возглавляемыми подсудимыми, заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий, в рамках исполнения которого в больницы региона направлено 16 рентгеновских мобильных аппаратов неустановленного производства, не прошедших аккредитацию в РФ, под видом сертифицированного оборудования другого производителя, на сумму 120 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновным наказание в виде 6 и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами 500 тыс. рублей каждому, с запретом на 3 года заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медицинских изделий.

Решением суда также удовлетворен гражданский иск Министерства здравоохранения Пермского края о взыскании с осужденных в региональный бюджет суммы причиненного ущерба, в целях возмещения которого ранее на их имущество наложен арест на сумму 120 млн рублей.