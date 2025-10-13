В Тюменской области паспорта готовности к отопительному сезону получили семь муниципальных округов

В Тюменской области паспорта готовности к отопительному сезону получили семь муниципальных округов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопрос подготовки муниципальных образований региона к отопительному периоду рассмотрели на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области. По информации Ростехнадзора, на текущий момент паспорта готовности получили: Аромашевский, Ялуторовский, Бердюжский, Вагайский, Омутинский, Сорокинский, Тюменский округа.

"Сегодня завершаются оценки по Викуловскому и Сладковскому округам и по г. Ялуторовску. Предварительно, нарушений там нет. Отмечу, что все теплоснабжающие и теплосетевые организации своевременно, до подписания итоговых актов, устраняют выявленные недостатки", - заявил заместитель руководителя Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Казанцев.

О завершающих мероприятиях по подготовке к зиме на штабе отчитались администрации Тюмени, Тобольска, Тобольского, Уватского и др. округов.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 сроки получения паспортов готовности строго регламентированы: потребители тепловой энергии - до 15 сентября, теплоснабжающие и теплосетевые организации - до 1 ноября, муниципальные образования - до 20 ноября 2025 года.

Напомним, отопительный сезон во всех муниципалитетах Тюменской области стартовал с 24 сентября.