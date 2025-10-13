Глава СК поставил на контроль дело о некачественной медпомощи пенсионерке в Копейске

Председатель Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медпомощи 63-летней жительнице Копейска. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Пенсионерка с травмой пальца обратилась в городскую больницу. Ей сделали операцию, но должного лечения не назначили. После ухудшения состояния женщина была вынуждена обратиться в частную клинику для повторной операции.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования. Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.