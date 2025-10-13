ЕС запустил биометрическую систему для контроля въезда

ЕС запустил новую биометрическую систему контроля при въезде — Entry/Exit System (EES), которая вводит электронную регистрацию граждан не из стран ЕС.

При въезде в ЕС будет сканирование паспорта, снятие отпечатков пальцев (с 12 лет) и фотографирование. Система будет работать в странах Шенгенской зоны. На полное внедрение системы отводится полгода, после этого планируется полностью отказаться от штампов в паспортах, которые заменят электронные записи в базе данных. Все страны должны перейти на эту систему с 9 апреля 2026 года.

Сообщается, что система позволит автоматически выявлять тех, кто находится в ЕС с превышением разрешенного срока пребывания и совершает другие нарушения миграционного законодательства.

Въезжающим в ЕС впервые необходимо будет зарегистрироваться на пограничном посту, предоставить паспорт для цифрового сканирования, пройти сканирование отпечатков пальцев и сделать цифровое фото. Эти биометрические данные вместе с информацией о пункте въезда/выезда и сроке пребывания составят цифровой профиль путешественника. Последующие поездки должны проходить быстрее, так как система будет автоматически верифицировать человека.

Система вводится для ужесточения контроля над миграцией.