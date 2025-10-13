Первый снег накрыл Москву

В Москве пошёл первый снег. Такие осадки выпали на юго-востоке столицы.

Сейчас в столице - плюс 4, пишет РИА Новости. Снег пошёл накануне православного праздника Покров, который верующие отметят завтра, 14 октября.

Покров Пресвятой Богородицы – один из главных праздников Русской Православной Церкви. Он установлен в честь события, которое произошло в 910 г. в Константинополе, когда город осаждали враги: во время молитвы в небе появилась Богородица простёрла нал городом свой омофор (покрывало для головы). Враги отступили. Одной из народных примет этого праздника является та, которая говорит, что если в этот день выпадет снег, то зима будет долгой и снежной.