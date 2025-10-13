Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за удар фельдшера "скорой"

Суд вынес приговор молодому жителю Екатеринбурга, напавшему на сотрудника скорой медицинской помощи. Ближайшие годы уралец проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 21-летний молодой человек. Однажды ночью в начале февраля он с коллегой находился на одной из улиц Екатеринбурга. Оба были пьяны и между ними вспыхнул конфликт, переросший в обоюдную драку.

В результате молодой человек получил телесные повреждения, прохожими ему была вызвана бригада "скорой помощи". Когда медики приехали, "пациент" набросился на фельдшера и попытался ударить в лицо. Медработник успел закрыть лицо, удар пришелся ему по руке. В итоге у сотрудника "скорой" диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины в области лица.

Как отметили в прокуратуре, сам молодой уралец полностью признал вину. Сегодня, 13 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ему 2 года и 2 месяца лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии-поселении.